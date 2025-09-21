fabrication de pain au four de Carouge Four à bois de Carouge Les Villards-sur-Thônes

fabrication de pain au four de Carouge Dimanche 21 septembre, 09h00 Four à bois de Carouge Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Toute la journée se succèderont des fournées de pains, pétris et cuits sur place dans le four à bois de Carouge, vous permettant de découvrir les étapes de leur fabrication traditionnelle, avant de repartir avec un pain de campagne tout frais !

Four à bois de Carouge 58 route de Carouge 74230 les Villards sur Thônes Les Villards-sur-Thônes 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Venez découvrir au four de Carouge la fabrication de pains pétris et cuits sur place dans le four à bois par les bénévoles de l’association qui se feront un plaisir de vous expliquer l’histoire et le fonctionnement du four.

Plusieurs fournées sont réalisées tout au long de la journée et les pains sont disponibles à la vente pour vous permettre de repartir avec le votre !

association tradition et patrimoine de Carouge / Odile D.