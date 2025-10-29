Fabrication de pâte à modeler et savon maison Salle des Reigniers Vertou

Fabrication de pâte à modeler et savon maison Salle des Reigniers Vertou mercredi 29 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-29 16:00 – 17:30

Gratuit : oui En famille – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Venez en duo adulte-enfant fabriquer de la pâte à modeler maison et un savon personnalisé. Faits à partir d’ingrédients naturels sans danger, c’est facile et peu couteux. L’occasion de partager un moment créatif et ludique.

https://my.weezevent.com/fabrication-de-pate-a-modeler-et-savon-maison-a-4-mains