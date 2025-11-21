Fabrication de pop-up Bibliothèque Au bord des Mots Merville-Franceville-Plage
La bibliothèque vous propose cet atelier pop-up et reliure, technique permettant de confectionner une carte animée.
Atelier animé par Wilfried Loriot.
De 10 à 13 ans. Gratuit, inscription obligatoire. .
Bibliothèque Au bord des Mots Avenue de Montfermeil Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 27 70
English : Fabrication de pop-up
The library offers this pop-up and bookbinding workshop, a technique used to create an animated card.
German : Fabrication de pop-up
Die Bibliothek bietet Ihnen diesen Pop-up- und Buchbinde-Workshop an, eine Technik, mit der Sie eine animierte Karte herstellen können.
Italiano :
La biblioteca offre questo laboratorio di pop-up e legatoria, una tecnica per creare un biglietto animato.
Espanol :
La biblioteca ofrece este taller de pop-up y encuadernación, una técnica para crear una tarjeta animada.
L’événement Fabrication de pop-up Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Normandie Pays d’Auge