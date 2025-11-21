Fabrication de pop-up Bibliothèque Au bord des Mots Merville-Franceville-Plage

Fabrication de pop-up

Bibliothèque Au bord des Mots Avenue de Montfermeil Merville-Franceville-Plage Calvados

Début : 2025-11-28 17:00:00

fin : 2025-12-05 19:00:00

2025-11-28 2025-12-05

La bibliothèque vous propose cet atelier pop-up et reliure, technique permettant de confectionner une carte animée.

Atelier animé par Wilfried Loriot.

De 10 à 13 ans. Gratuit, inscription obligatoire. .

English : Fabrication de pop-up

The library offers this pop-up and bookbinding workshop, a technique used to create an animated card.

German : Fabrication de pop-up

Die Bibliothek bietet Ihnen diesen Pop-up- und Buchbinde-Workshop an, eine Technik, mit der Sie eine animierte Karte herstellen können.

Italiano :

La biblioteca offre questo laboratorio di pop-up e legatoria, una tecnica per creare un biglietto animato.

Espanol :

La biblioteca ofrece este taller de pop-up y encuadernación, una técnica para crear una tarjeta animada.

