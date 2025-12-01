Fabrication de produits ménagers naturels Moyon Moyon Villages
Moyon 102 Rue de la Mairie Moyon Villages Manche
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
2025-12-13
Atelier parent/enfant fabrication de produits ménagers naturels. Apporter ses contenants. Prix libre. .
Moyon 102 Rue de la Mairie Moyon Villages 50860 Manche Normandie +33 2 33 57 16 81 aurelie.alliet@famillesrurales.org
