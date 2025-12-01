FABRICATION DE SA CHAUSSETTE DE NOEL Médiathèque Le Grand Nord Mayenne
Médiathèque Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne Mayenne
Début : 2025-12-20 10:30:00
Créez votre chaussette avec la découpeuse vinyle et la brodeuse numérique.
Dès 9 ans I Gratuit l Réservation conseillée au 02 43 11 19 71 .
Médiathèque Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 mediatheque@legrandnord.fr
Create your own sock with the vinyl cutter and digital embroidery machine.
Entwerfen Sie Ihre Socke mit dem Vinylschneider und der digitalen Stickmaschine.
Create il vostro calzino con la taglierina per vinile e la macchina da ricamo digitale.
Crea tu propio calcetín con el cortador de vinilo y la máquina de bordado digital.
