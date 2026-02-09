Fabrication de semelles en laine feutrée Melle
Fabrication de semelles en laine feutrée Melle dimanche 15 février 2026.
Fabrication de semelles en laine feutrée
Salle du Mélia Rue du Tapis vert Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Vous vous demandez ce que ça peut bien être ? à quoi ça peut servir ?
Tout simplement, pour avoir bien chaud dans ses bottes ou ses chaussures en hiver !
Venez apprendre cette technique le dimanche 15 février de 14h à 17h au Mélia (à Melle, 79).
Ce rendez-vous est gratuit et ouvert à tous.tes, une petite participation peut vous être demandée à l’inscription pour l’achat de matières premières.
Sur inscription au 06.44.98.08.70 ou à reseau.simplicite@gmail.com .
Salle du Mélia Rue du Tapis vert Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 98 08 70 reseau.simplicite@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fabrication de semelles en laine feutrée
L’événement Fabrication de semelles en laine feutrée Melle a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Pays Mellois