Fabrication de semelles en laine feutrée Melle

Vous vous demandez ce que ça peut bien être ? à quoi ça peut servir ?

Tout simplement, pour avoir bien chaud dans ses bottes ou ses chaussures en hiver !

Venez apprendre cette technique le dimanche 15 février de 14h à 17h au Mélia (à Melle, 79).

Ce rendez-vous est gratuit et ouvert à tous.tes, une petite participation peut vous être demandée à l’inscription pour l’achat de matières premières.

Sur inscription au 06.44.98.08.70 ou à reseau.simplicite@gmail.com .

Salle du Mélia Rue du Tapis vert Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 98 08 70 reseau.simplicite@gmail.com

