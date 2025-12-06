Fabrication de serviettes lavables Betalab Melle
Fabrication de serviettes lavables
Betalab 5 rue bourgneuf Melle Deux-Sèvres
Les ateliers de la simplicité, en partenariat avec l’association Bouillonnantes, animent un atelier de fabrication de serviettes pour les règles en tissu le samedi 6 décembre de 10h à 12h au Betalab’ (5 rue Bourgneuf à Melle).
L’atelier est gratuit et ouvert à toutes, sans niveau de couture requis.
Sur inscription par mail louise.simplicite@mailo.com .
Betalab 5 rue bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine louise.simplicite@mailo.com
