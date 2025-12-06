Fabrication de serviettes lavables Betalab Melle

Fabrication de serviettes lavables

Betalab 5 rue bourgneuf Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Les ateliers de la simplicité, en partenariat avec l’association Bouillonnantes, animent un atelier de fabrication de serviettes pour les règles en tissu le samedi 6 décembre de 10h à 12h au Betalab’ (5 rue Bourgneuf à Melle).

L’atelier est gratuit et ouvert à toutes, sans niveau de couture requis.

Sur inscription par mail louise.simplicite@mailo.com .

Betalab 5 rue bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine louise.simplicite@mailo.com

English : Fabrication de serviettes lavables

L’événement Fabrication de serviettes lavables Melle a été mis à jour le 2025-11-25 par OT Pays Mellois