Fabrication d’encre gallo-ferrique Quartier Croze Savasse

Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-10-18 17:00:00
2025-10-18
Cueillette des noix de galle dans les alentours (chênes), puis fabrication de l’encre la plus utilisée au Moyen Age.
Quartier Croze Bibliothèque Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 21 22 service.archives@montelimar-agglo.fr
English :
Gathering gall nuts in the surrounding area (oak trees), then making the ink most widely used in the Middle Ages.
German :
Sammeln von Galläpfelnüssen in der Umgebung (Eichen) und anschließende Herstellung der im Mittelalter am häufigsten verwendeten Tinte.
Italiano :
Raccolta di noci di galla nella zona circostante (querce), poi produzione dell’inchiostro più usato nel Medioevo.
Espanol :
Recogida de quejigos en los alrededores (robles) y fabricación de la tinta más utilizada en la Edad Media.
