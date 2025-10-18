Fabrication d’encre gallo-ferrique Quartier Croze Savasse

Fabrication d’encre gallo-ferrique Quartier Croze Savasse samedi 18 octobre 2025.

Fabrication d’encre gallo-ferrique

Quartier Croze Bibliothèque Savasse Drôme

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-18

Cueillette des noix de galle dans les alentours (chênes), puis fabrication de l’encre la plus utilisée au Moyen Age.

Quartier Croze Bibliothèque Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 21 22 service.archives@montelimar-agglo.fr

English :

Gathering gall nuts in the surrounding area (oak trees), then making the ink most widely used in the Middle Ages.

German :

Sammeln von Galläpfelnüssen in der Umgebung (Eichen) und anschließende Herstellung der im Mittelalter am häufigsten verwendeten Tinte.

Italiano :

Raccolta di noci di galla nella zona circostante (querce), poi produzione dell’inchiostro più usato nel Medioevo.

Espanol :

Recogida de quejigos en los alrededores (robles) y fabricación de la tinta más utilizada en la Edad Media.

