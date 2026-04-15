Fabrication d’hôtel à insectes et découverte Le Village Châteauvieux
Fabrication d’hôtel à insectes et découverte Le Village Châteauvieux lundi 25 mai 2026.
Châteauvieux
Fabrication d’hôtel à insectes et découverte
Le Village Aire du Ribas Châteauvieux Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 15:00:00
fin : 2026-05-25 17:30:00
Date(s) :
2026-05-25
Partez à la découverte des insectes qui nous entourent et fabriquez-leur un hôtel sur mesure.
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Le Village Aire du Ribas Châteauvieux 83840 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 84 81 68 lamartre.tourisme@cclgv.fr
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English : Building an insect hotel and exploration
Discover the insects that live around us and build them a custom-made hotel.
L’événement Fabrication d’hôtel à insectes et découverte Châteauvieux a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon