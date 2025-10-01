Fabrication d’un bonhomme en bois Bricothèque de l’Ophite Lourdes

Fabrication d'un bonhomme en bois Bricothèque de l'Ophite Lourdes mercredi 1 octobre 2025.

Fabrication d’un bonhomme en bois

Bricothèque de l’Ophite 4 Cité Ophite Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-01 16:00:00

2025-10-01

Fabrication d’un bonhomme en bois avec Ambul’En Bois dans le cadre du festival zéro déchet 65

Plongez dans la peau d’un menuisier le temps d’un atelier pour fabriquer un bonhomme en bois. De la pièce de bois brut aux finitions, laissez libre cours à votre imagination et repartez avec votre fabrication.

Ouvert à tous Dès 4 ans.

Gratuit

Inscriptions 07 66 48 95 65.

Bricothèque de l’Ophite 4 Cité Ophite Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 48 95 65

English :

Making a wooden man with Ambul?En Bois as part of the 65th Zero Waste Festival

Step into the shoes of a carpenter during a workshop to make a wooden man. From the roughest piece of wood to the finishing touches, let your imagination run wild and leave with your own creation.

Open to all? Ages 4 and up.

Free

Registration: 07 66 48 95 65.

German :

Herstellung eines Holzmännchens mit Ambul?En Bois im Rahmen des Zero-Waste-Festivals 65

Schlüpfen Sie für die Dauer eines Workshops in die Rolle eines Tischlers und stellen Sie ein Holzmännchen her. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und nehmen Sie Ihr Werk mit nach Hause.

Offen für alle ? Ab 4 Jahren.

Kostenlos

Anmeldungen: 07 66 48 95 65.

Italiano :

Realizzate un uomo di legno con Ambul?En Bois nell’ambito del 65° Festival dei Rifiuti Zero

Mettetevi nei panni di un falegname durante il laboratorio di costruzione di un uomo di legno. Dal pezzo di legno grezzo alle rifiniture, date libero sfogo alla vostra immaginazione e partite con la vostra creazione.

Aperto a tutti? A partire dai 4 anni.

Gratuito

Iscrizione: 07 66 48 95 65.

Espanol :

Crea un hombre de madera con Ambul?en Bois en el marco de la 65ª edición del Festival Residuo Cero

Ponte en la piel de un carpintero durante un taller para hacer un hombre de madera. Desde el trozo de madera en bruto hasta los toques finales, da rienda suelta a tu imaginación y sal con tu propia creación.

Abierto a todos A partir de 4 años.

Gratis

Inscripción: 07 66 48 95 65.

