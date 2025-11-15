Fabrication d’un calendrier de l’Avent (atelier adulte). Atelier d’Aulune Baume-les-Dames
Fabrication d’un calendrier de l’Avent (atelier adulte).
Atelier d’Aulune 4 rue faivre d’Esnans Baume-les-Dames Doubs
Début : 2025-11-15 14:00:00
Atelier couture sur le thème du calendrier de Noël.
Débutant en couture accepté !
Nous allons coudre ensemble un calendrier de l’Avent sous forme de livre. Une fois rentré chez vous, vous pourrez y glisser des sachets de thé, des bons moments à partager, des mots doux…
Nous utiliserons des chutes de tissu ou détournerons certains tissus.
De quoi créer un joli calendrier de l’Avent tout en valorisant certains tissus. .
Atelier d’Aulune 4 rue faivre d’Esnans Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 26 58 46 atelieraulune@outlook.fr
