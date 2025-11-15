Fabrication d’un calendrier de l’Avent (atelier adulte). Atelier d’Aulune Baume-les-Dames

Fabrication d’un calendrier de l’Avent (atelier adulte).

Atelier d’Aulune 4 rue faivre d’Esnans Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Atelier couture sur le thème du calendrier de Noël.

Débutant en couture accepté !

Nous allons coudre ensemble un calendrier de l’Avent sous forme de livre. Une fois rentré chez vous, vous pourrez y glisser des sachets de thé, des bons moments à partager, des mots doux…

Nous utiliserons des chutes de tissu ou détournerons certains tissus.

De quoi créer un joli calendrier de l’Avent tout en valorisant certains tissus. .

Atelier d’Aulune 4 rue faivre d’Esnans Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 26 58 46 atelieraulune@outlook.fr

English : Fabrication d’un calendrier de l’Avent (atelier adulte).

German : Fabrication d’un calendrier de l’Avent (atelier adulte).

Italiano :

Espanol :

L’événement Fabrication d’un calendrier de l’Avent (atelier adulte). Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-10-23 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS