Fabrication d’un calendrier de l’Avent (atelier enfant) Atelier d’Aulune Baume-les-Dames

Fabrication d’un calendrier de l’Avent (atelier enfant)

Atelier d’Aulune 4 rue faivre d’Esnans Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 14:00:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

En attendant Noël, nous te proposons de créer ensemble ton calendrier de l’Avent 100% recup 100% zéro déchet !

Nous glisserons à l’intérieur de chaque jour une idée de bons moments à partager en famille.

De quoi patienter, avec joie, jusqu’au 24 décembre ! Matériel fourni. .

Atelier d’Aulune 4 rue faivre d’Esnans Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 26 58 46 atelieraulune@outlook.fr

English : Fabrication d’un calendrier de l’Avent (atelier enfant)

German : Fabrication d’un calendrier de l’Avent (atelier enfant)

Italiano :

Espanol :

L’événement Fabrication d’un calendrier de l’Avent (atelier enfant) Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-10-23 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS