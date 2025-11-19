Fabrication d’un calendrier de l’Avent (atelier enfant) Atelier d’Aulune Baume-les-Dames
Atelier d’Aulune 4 rue faivre d’Esnans Baume-les-Dames Doubs
En attendant Noël, nous te proposons de créer ensemble ton calendrier de l’Avent 100% recup 100% zéro déchet !
Nous glisserons à l’intérieur de chaque jour une idée de bons moments à partager en famille.
De quoi patienter, avec joie, jusqu’au 24 décembre ! Matériel fourni. .
Atelier d’Aulune 4 rue faivre d’Esnans Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 26 58 46 atelieraulune@outlook.fr
