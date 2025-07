Fabrication d’un château à oiseaux Bavent

Fabrication d’un château à oiseaux Bavent vendredi 8 août 2025.

Fabrication d’un château à oiseaux

Verger de Roncheville Bavent Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 10:30:00

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Fabriquez et décorez votre hôtel à coccinelles pour le printemps !

Inscription obligatoire.

Dès 4 ans.

Fabriquez et décorez votre hôtel à coccinelles pour le printemps !

Inscription obligatoire.

Dès 4 ans. .

Verger de Roncheville Bavent 14860 Calvados Normandie +33 6 84 77 82 83

English : Fabrication d’un château à oiseaux

Make and decorate your own ladybug hotel for spring!

Registration required.

Ages 4 and up.

German : Fabrication d’un château à oiseaux

Baue und dekoriere dein Marienkäferhotel für den Frühling!

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Ab 4 Jahren.

Italiano :

Realizza e decora il tuo hotel di coccinelle per la primavera!

Iscrizione obbligatoria.

Per bambini dai 4 anni in su.

Espanol :

¡Haz y decora tu propio hotel de mariquitas para la primavera!

Inscripción obligatoria.

Para niños a partir de 4 años.

L’événement Fabrication d’un château à oiseaux Bavent a été mis à jour le 2025-07-11 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge