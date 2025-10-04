Fabrication d’un couvre-livre en tissu Médiathèque Louis Aragon Tarbes

Fabrication d’un couvre-livre en tissu Médiathèque Louis Aragon Tarbes samedi 4 octobre 2025.

Fabrication d’un couvre-livre en tissu Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque Louis Aragon Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00

Pour cette dernière journée du festival Zéro déchet 65, venez réaliser un couvre livre en tissu de récupération, qui pourra vous servir ensuite pour tous les livres que vous emprunterez à la médiathèque.

Médiathèque Louis Aragon 31 rue andré fourcade 65000 Tarbes Tarbes 65000 L’Arsenal Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.62.44.38.98 »}]

Pour cette dernière journée du festival Zéro déchet 65, venez réaliser un couvre livre en tissu de récupération, qui pourra vous servir ensuite pour tous les livres que vous emprunterez à la…

Agglomération TLP