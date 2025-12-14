FABRICATION D’UN LIVRE MINUSCULE Paulhan
FABRICATION D’UN LIVRE MINUSCULE
En compagnie de l’auteur Alex Cousseau, fabriquez un livre minuscule et imaginez l’histoire qui l’accompagne !
En 2024, Alex Cousseau, auteur pour la jeunesse, se donne pour objectif d’écrire 48 histoires minuscules, et de fabriquer des livres tout aussi minuscules (5x7cm).
Accompagnez-le dans son défi, en fabriquant et écrivant une histoire très courte, qui suit des consignes précises.
Dès 8 ans .
20 Boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89
English :
With author Alex Cousseau, make a tiny book and imagine the story that goes with it!
