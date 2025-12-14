FABRICATION D’UN LIVRE MINUSCULE Paulhan

FABRICATION D’UN LIVRE MINUSCULE

En compagnie de l’auteur Alex Cousseau, fabriquez un livre minuscule et imaginez l’histoire qui l’accompagne !

En 2024, Alex Cousseau, auteur pour la jeunesse, se donne pour objectif d’écrire 48 histoires minuscules, et de fabriquer des livres tout aussi minuscules (5x7cm).

Accompagnez-le dans son défi, en fabriquant et écrivant une histoire très courte, qui suit des consignes précises.

Dès 8 ans .

With author Alex Cousseau, make a tiny book and imagine the story that goes with it!

