Fabrication d’un livre objet, Bibliothèque Au bord des Mots Merville-Franceville-Plage vendredi 6 février 2026.
Bibliothèque Au bord des Mots Avenue de Montfermeil Merville-Franceville-Plage Calvados
Début : 2026-02-06 17:00:00
fin : 2026-02-06 19:00:00
2026-02-06 2026-02-12
La bibliothèque vous propose cet atelier créatif dans lequel vous réalisez votre livre objet !
Dès 7 ans. .
Bibliothèque Au bord des Mots Avenue de Montfermeil Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 27 70
English :
The library offers you this creative workshop in which you create your own book object!
