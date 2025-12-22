Fabrication d’un livre objet, Bibliothèque Au bord des Mots Merville-Franceville-Plage

Fabrication d’un livre objet

Bibliothèque Au bord des Mots Avenue de Montfermeil Merville-Franceville-Plage Calvados

Début : 2026-02-06 17:00:00

fin : 2026-02-06 19:00:00

2026-02-06 2026-02-12

La bibliothèque vous propose cet atelier créatif dans lequel vous réalisez votre livre objet !

Dès 7 ans. .

Bibliothèque Au bord des Mots Avenue de Montfermeil Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 27 70

English :

The library offers you this creative workshop in which you create your own book object!

