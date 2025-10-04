Fabrication d’un livret Bibliothèque municipale Tessy-Bocage

Fabrication d’un livret Bibliothèque municipale Tessy-Bocage samedi 4 octobre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Atelier enfants : Fabrication d’un livret

Les enfants sont invités à laisser libre cours à leur créativité lors de cet atelier ludique. Ils pourront concevoir et personnaliser leur propre livret, de la couverture aux pages intérieures, en utilisant diverses techniques et matériaux.

Une activité amusante et enrichissante qui stimule l’imagination, la motricité fine et le goût du fait-main. Chaque participant repartira avec un livret unique, fruit de son inspiration !

Bibliothèque municipale 7 Place Jean-Claude Lemoine, 50420 Tessy-Bocage, France Tessy-Bocage 50420 Tessy-sur-Vire Manche Normandie 0233727090 https://tessybocage.bibenligne.fr

