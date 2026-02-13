Fabrication d’un lombricomposteur avec Au Ras du Sol, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Fabrication d’un lombricomposteur avec Au Ras du Sol Samedi 28 février, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T14:00:00+01:00 – 2026-02-28T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-28T14:00:00+01:00 – 2026-02-28T16:00:00+01:00

Tout public, sur inscription :

inscription.bordeaux-metropole.fr

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://inscription.bordeaux-metropole.fr »}]

Vous souhaitez participer à la réduction des biodéchets mais vous n’avez pas de jardin? Cet atelier est pour vous ! Apprenez à fabriquer votre lombricomposteur à moindre coût.