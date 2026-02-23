Fabrication d’un nichoir à hirondelle Manou

Fabrication d’un nichoir à hirondelle

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11 17:30:00

2026-04-11

Vous souhaitez participer à la présence des hirondelles dans votre environnement et mieux les connaître. Venez confectionner un nichoir que vous pourrez ensuite installer chez vous. En complément, au cours de l’atelier, des informations sur le mode de vie de ces oiseaux ainsi que sur la pose du nichoir vous seront apportées.

Tout public, enfants de plus de 6 ans, accompagnés d’un adulte.

Réservation jusqu’à 12h30 la veille.

RDV parking mairie Manou

parking mairie Manou 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

You’d like to help keep swallows in your environment and get to know them better.

