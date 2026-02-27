Fabrication d’un nichoir en osier Sainte-Pazanne
Fabrication d’un nichoir en osier Sainte-Pazanne vendredi 24 avril 2026.
Fabrication d’un nichoir en osier
Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Début : 2026-04-24 09:00:00
fin : 2026-04-24 17:30:00
2026-04-24
Passionné(e) de bricolage, vous adorez toucher la matière et la découvrir… Que diriez-vous d’apprendre à réaliser de jolis objets en vannerie pour être utile au jardin et apporter une touche d’originalité à votre décor ! Rendez-vous à l’atelier des Grissettes de Sainte-Pazanne pour un atelier orig
Pour cet atelier, Christine CELTON, vannière et osiéricultrice, vous propose de découvrir la matière qui permet de réaliser des objets en vannerie; l’osier
Pour cet atelier vous pourrez fabriquer un nichoir à oiseaux à installer au jardin !
Côté pratique pour chaque atelier
les ateliers ont lieu à Sainte-Pazanne, l’adresse sera communiquée à l’inscription
le matériel et les matériaux sont fournis
une tenue confortable est souhaitée
réservation obligatoire, places limitées
durée de l’atelier 2 heures, créneau au choix
pour toute question n’hésitez pas à contacter Christine par téléphone
Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 66 59 86 04 latelierdesgrisettes@gmail.com
English :
Do-it-yourself enthusiasts, you love to touch and discover materials… How about learning how to make beautiful basketry objects that will be useful in the garden and add a touch of originality to your décor! Join us at the Atelier des Grissettes in Sainte-Pazanne for an orig
