Fabrication d’un nichoir La Recyclerie Naintré
Fabrication d’un nichoir La Recyclerie Naintré mercredi 22 avril 2026.
Fabrication d’un nichoir
La Recyclerie 10 rue Denis Papin Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
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La Recyclerie 10 rue Denis Papin Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr
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English : Fabrication d’un nichoir
L’événement Fabrication d’un nichoir Naintré a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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