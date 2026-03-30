Fabrication d’un nichoir La Recyclerie Naintré

Fabrication d’un nichoir

La Recyclerie 10 rue Denis Papin Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Rejoignez Le Ressort EBE, structure engagée dans l’upcycling, pour un atelier créatif et utile. En récupérant des matériaux destinés à être jetés, vous participez à la protection de la biodiversité tout en découvrant les gestes de l’économie circulaire. Que vous soyez un adulte bricoleur en herbe ou une famille en quête de défis collectifs, repartez avec un nichoir unique et fait main, prêt à accueillir ses premiers locataires ! .

La Recyclerie 10 rue Denis Papin Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

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English : Fabrication d’un nichoir

L’événement Fabrication d’un nichoir Naintré a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne