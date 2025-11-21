Fabrication d’un panier ovale avec Brin de panier Maison du Parc Perche en Nocé

Fabrication d’un panier ovale avec Brin de panier

Fabrication d’un panier ovale

Fond sur croisée, montant piqués et torche à 4 finie à 3, clôture en éclisse, pignons sur les bouts et une torche, anse cordelée et bord roulé.

Tarifs 45€

Réservation obligatoire avant le 20 novembre 12 au 02 33 25 70 10

public adulte et déjà initié à la vannerie

prévoir pique-nique .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

