Fabrication d’un panier ovale avec Brin de panier Maison du Parc Perche en Nocé

Fabrication d’un panier ovale avec Brin de panier
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne
Début : 2025-11-21 09:30:00
fin : 2025-11-21 17:30:00
2025-11-21
Fabrication d’un panier ovale
Fond sur croisée, montant piqués et torche à 4 finie à 3, clôture en éclisse, pignons sur les bouts et une torche, anse cordelée et bord roulé.
Tarifs 45€
Réservation obligatoire avant le 20 novembre
public adulte et déjà initié à la vannerie
prévoir pique-nique .
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10
L’événement Fabrication d’un panier ovale avec Brin de panier Perche en Nocé a été mis à jour le 2025-10-13 par PNRP