FABRICATION D’UN PORTE BONHEUR Montpellier

FABRICATION D’UN PORTE BONHEUR

Rue de la Mogère Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Mercredi 11 février de 10h à 12h

Venez partager un chouette moment créatif en fabriquant ton porte bonheur traditionnel !

À partir de 6 ans

Sur réservation .

Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 52 86 97 77

English :

Wednesday, February 11, 10am to 12pm

Come and share a creative moment by making your traditional lucky charm!

Ages 6 and up

