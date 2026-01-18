FABRICATION D’UN PORTE BONHEUR Montpellier
FABRICATION D’UN PORTE BONHEUR
Rue de la Mogère Montpellier Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Mercredi 11 février de 10h à 12h
Venez partager un chouette moment créatif en fabriquant ton porte bonheur traditionnel !
À partir de 6 ans
Sur réservation .
Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 52 86 97 77
English :
Wednesday, February 11, 10am to 12pm
Come and share a creative moment by making your traditional lucky charm!
Ages 6 and up
