Fabrication d’un sifflet en bois Fontaine-le-Bourg

Début : 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-01-25 16:00:00

2026-01-25

2026-01-25

Une rencontre organisée par le Département de la Seine-Maritime (ENS) et animée par les Cocottes Urbaines dans l’Espace Nature sensible du Bois de Fécamp à Fontaine-Le-Bourg en Inter Caux Vexin. Vous serez invité à reconnaître des arbres et arbustes puis fabrication d’un sifflet ou Kazoo en sureau noir ou autre bois creux. Prévoir gants et petit couteau si possible. A partir de 6 ans.

RDV parking du bois, route de Tendos (D44) à Fontaine-le-Bourg. Réservation obligatoire sur le site internet.

Route de Tendos Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie

