Fabrication d’un tapis à histoires, Bibliothèque Parment, Rouen

Fabrication d’un tapis à histoires Samedi 30 mai, 14h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

Participez à la confection d’un tapis à histoires ! Du choix du thème à la couture de tous ses éléments, vous aiderez à la réalisation de ce tapis, qui servira à lire des histoires aux plus jeunes. Que vous participiez à tous les ateliers ou un seul, vos talents en couture seront les bienvenus. Lors de la première séance nous vous présenterons le projet et vous proposerons divers thèmes. Vous choisirez celui sur lequel nous travaillerons lors des séances suivantes. À vos fils et vos aiguilles !

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie

© Karine De Heyn