Fabrication d’une couronne de Noël végétale Local Alré Bio Auray

Fabrication d’une couronne de Noël végétale

Local Alré Bio 8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 16:00:00

fin : 2025-12-18 18:00:00

Date(s) :

2025-12-18

Réalisez votre couronne de Noël avec Gaëlle Erkens des Jardins de Lupins, floricultrice.

Vous apprendrez une méthode simple, écologique et ludique. Les végétaux seront fournis, il n’y aura plus qu’à se détendre et s’amuser, dans les odeurs boisées de Noël.

Sur inscription en ligne .

Local Alré Bio 8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fabrication d’une couronne de Noël végétale Auray a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon