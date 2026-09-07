Fabrication d’une crème de jour Zéro Déchet, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage · Roubaix
Informations pratiques
Fabrication d’une crème de jour Zéro Déchet Samedi 12 septembre, 10h30, 11h30 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:30:00+02:00 – 2026-09-12T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T11:30:00+02:00 – 2026-09-12T12:30:00+02:00
Venez composer votre crème pour le visage avec des ingrédients naturels. Lors de cet atelier, vous découvrirez qu’il est possible de mélanger de l’eau et de l’huile !
Pour adultes et enfants accompagnés à partir de 8 ans.
N’oubliez pas votre contenant.
Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediathequederoubaix.fr/cms/articleview/id/430 »}]
Atelier zéro déchet
Canva
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