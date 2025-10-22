Fabrication d’une fusée Kergroadès Brélès

Kergroadès Château de Kergroadez Brélès Finistère

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

2025-10-22

Chaque futur astronaute , accompagné d’un spécialiste, construit sa propre fusée et procède à son lancement dans l’après-midi.

À partir de 8 ans. .

Kergroadès Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40

