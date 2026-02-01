Fabrication d’une guirlande d’origami et ateliers partagés Aux ateliers du Lieu-Dix (proche du parking) Saint-Lô
Aux ateliers du Lieu-Dix (proche du parking) 10 Rue Saint-Georges Saint-Lô Manche
Début : 2026-02-12 16:30:00
fin : 2026-02-12 19:00:00
2026-02-12
Rendez-vous au Lieu-Dix le 12 février prochain de 16h30 à 19h pour l’atelier fabrication d’une guirlande d’origami !
Un atelier de bricolage, de création, de réparation, ouvert à toutes et tous,chaque deuxième jeudi du mois.
Des outils pour travailler le bois, le métal, le carton sont à votre disposition ainsi qu’un accompagnement pour leur utilisation.
Pour cet atelier, nous vous proposons d’apprendre à réaliser des guirlandes en papier, avec la technique de pliage origami. .
Aux ateliers du Lieu-Dix (proche du parking) 10 Rue Saint-Georges Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 7 62 47 11 41 lieu-dix@manche.fr
