Fabrication d’une guirlande d’origami et ateliers partagés Aux ateliers du Lieu-Dix (proche du parking) Saint-Lô

Aux ateliers du Lieu-Dix (proche du parking) 10 Rue Saint-Georges Saint-Lô Manche

Rendez-vous au Lieu-Dix le 12 février prochain de 16h30 à 19h pour l’atelier fabrication d’une guirlande d’origami !

Un atelier de bricolage, de création, de réparation, ouvert à toutes et tous,chaque deuxième jeudi du mois.

Des outils pour travailler le bois, le métal, le carton sont à votre disposition ainsi qu’un accompagnement pour leur utilisation.

Pour cet atelier, nous vous proposons d’apprendre à réaliser des guirlandes en papier, avec la technique de pliage origami. .

