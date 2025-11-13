Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fabrication d’une mangeoire à oiseaux Ecomusée de la Baie Vains jeudi 26 février 2026.

Ecomusée de la Baie 1 route du Grouin du sud Vains Manche

Après une sensibilisation à l’observation des oiseaux, une médiatrice de l’écomusée propose de fabriquer, en famille, une mangeoire en osier. Une activité manuelle et ludique qui permet d’apporter sa contribution à la biodiversité en nourrissant les oiseaux pendant l’hiver.
Enfant à partir de 6 ans.
Durée 2h environ.   .

