Fabrication d’une mangeoire à oiseaux Ecomusée de la Baie Vains

Fabrication d’une mangeoire à oiseaux

Ecomusée de la Baie 1 route du Grouin du sud Vains Manche

Début : 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-02-26 16:30:00

2026-02-26

Après une sensibilisation à l’observation des oiseaux, une médiatrice de l’écomusée propose de fabriquer, en famille, une mangeoire en osier. Une activité manuelle et ludique qui permet d’apporter sa contribution à la biodiversité en nourrissant les oiseaux pendant l’hiver.

Enfant à partir de 6 ans.

Durée 2h environ. .

Ecomusée de la Baie 1 route du Grouin du sud Vains 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 06 06

