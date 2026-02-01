Fabrication d’une marmite norvégienne en bois ou en tissu Maison du Parc Perche en Nocé

Fabrication d’une marmite norvégienne en bois ou en tissu

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 09:00:00

fin : 2026-02-16 18:00:00

Date(s) :

2026-02-16

Un mode de cuisson économe en énergie ?

Cuire doucement des aliments préalablement chauffés en les plaçant dans un contenant isolant, voilà le principe de la marmite norvégienne.

Au cours de cet atelier, venez fabriquer votre marmite norvégienne (choix du modèle lors de l’inscription), l’occasion aussi pour vous de manipuler les outils, et d’acquérir quelques techniques de menuiserie pour la marmite en bois ou l’art de la récup tout azimut pour la marmite en tissu .

Réalisation max de 6 marmites 4 marmites en bois

2 marmite en tissu

Choix du type de marmite doit être déterminé lors de l’inscription.

Prévoir pique-nique. .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

