Fabrication d’une pierre d’argile maison

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:30:00

fin : 2026-04-25 11:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Pour nettoyer en profondeur, dégraisser et faire briller, venez fabriquer votre pierre d’argile à base d’ingrédients naturels et Zéro Déchet.

N’oubliez pas de rapporter un contenant (petit pot) !

À partir de 13 ans.

**Rdc salle La criée**

Pour nettoyer en profondeur, dégraisser et faire briller, venez fabriquer votre pierre d’argile à base d’ingrédients naturels et Zéro Déchet.

N’oubliez pas de rapporter un contenant (petit pot) !

À partir de 13 ans.

**Rdc salle La criée** .

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00 jhoulette@ville-roubaix.fr

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English :

To deep-clean, degrease and shine, come and make your own clay stone using natural, Zero Waste ingredients.

Don’t forget to bring a container (small pot)!

Ages 13 and up.

**Ground floor La criée room**

L’événement Fabrication d’une pierre d’argile maison Roubaix a été mis à jour le 2026-03-20 par Hauts-de-France Tourisme