Fabrication d’une pierre d’argile maison Roubaix
Fabrication d’une pierre d’argile maison Roubaix samedi 25 avril 2026.
Fabrication d’une pierre d’argile maison
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:30:00
fin : 2026-04-25 11:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Pour nettoyer en profondeur, dégraisser et faire briller, venez fabriquer votre pierre d’argile à base d’ingrédients naturels et Zéro Déchet.
N’oubliez pas de rapporter un contenant (petit pot) !
À partir de 13 ans.
**Rdc salle La criée**
Pour nettoyer en profondeur, dégraisser et faire briller, venez fabriquer votre pierre d’argile à base d’ingrédients naturels et Zéro Déchet.
N’oubliez pas de rapporter un contenant (petit pot) !
À partir de 13 ans.
**Rdc salle La criée** .
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00 jhoulette@ville-roubaix.fr
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English :
To deep-clean, degrease and shine, come and make your own clay stone using natural, Zero Waste ingredients.
Don’t forget to bring a container (small pot)!
Ages 13 and up.
**Ground floor La criée room**
L’événement Fabrication d’une pierre d’argile maison Roubaix a été mis à jour le 2026-03-20 par Hauts-de-France Tourisme