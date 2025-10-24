Fabrication d’une piñata d’Halloween (phase 1) + Viens partager le goûter Rue des écoles Créances
vendredi 24 octobre 2025.
Fabrication d’une piñata d’Halloween (phase 1) + Viens partager le goûter
Rue des écoles Espace jeunes de Créances Créances Manche
Début : 2025-10-24 10:00:00
fin : 2025-10-24 17:00:00
2025-10-24
A partir de la 6ème jusqu’à 17ans.
Prévoir un pique-nique.
Dossier d’inscription obligatoire à retirer auprès de la Maison du Pays de Lessay. .
Rue des écoles Espace jeunes de Créances Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 pij@mdplessay.fr
