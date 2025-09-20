Fabrication en direct de cives en verre soufflé L’atelier du verre Saint-Méloir-des-Ondes

Fabrication en direct de cives en verre soufflé 20 et 21 septembre L’atelier du verre Ille-et-Vilaine

Libre participation, caisse de pour-boire pour les verriers qui ont bien chaud !

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

La verrerie existe depuis 1988. Nous sommes souffleurs de verre à la canne et fabriquons du bel utilitaire, des objets de décoration pour la maison, nous restaurons/reproduisons aussi des verreries cassées. Pour les JEP 2025, nous fabriquerons/soufflerons devant le public, des cives qui sont utilisées pour les vitraux du patrimoine architectural.

Tout d’abord, nous ferons une explication sur les composants du verre, puis une explication historique avec un focus sur les cives de verre et leur utilisation dans le partrimoine, par les vitraillistes.

Le verrier/la souffleuse de verre ceuillera du verre en fusion dans le four à 1150° et soufflera la boule, qui permettra la fabrication de la cive. L’ouverture de la boule pour arriver à une forme plate est toujours spectaculaire. Une deuximée cive en couleurs sera réalisée

L’atelier du verre 4 rue de Radegonde 35350 Saint-Méloir-des-Ondes Saint-Méloir-des-Ondes 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 89 18 10 http://www.idverre.net/durand-gasselin https://www.facebook.com/people/LAtelier-du-Verre-%C3%A0-soi/100063623648786/ Atelier de verriers à la canne, depuis 1988, style scandinave, gais et coloré, Art de la table, objets déco…, restauration et sur mesure.

« Martine Durand Gasselin a connu la Suède en se rendant à pied de Rennes à Stockholm.

C’est à l’école du verre d’Orrefors, dans ce pays à la lumière subtile, qu’elle a appris à souffler le verre.

Elle a, ensuite, complété sa formation à l’Ecole des Arts Appliqués de Copenhague.

Lauréate de la Fondation de France, elle participe à de nombreuses expositions au Danemark, en Belgique, en Hollande et en France. » Centre du village, derrière l’église

