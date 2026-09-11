Fabrication et cuisson de pain au levain dans le four à pain, Four à pain, Outines

Informations pratiques

Fabrication et cuisson de pain au levain dans le four à pain Dimanche 20 septembre, 10h00 Four à pain Marne

Vente des miches de pain à la sortie du four, boissons (bière et limonade de la brasserie du Der) et tartes salées et sucrées cuites au four

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Venez vivre la fabrication et la cuisson du pain au levain dans le four à pain (chambre à four).

Four à pain 11 Haute rue, 51290 Outines Outines 51290 Marne Grand Est 06 73 51 18 35 http://www.lacduder.com Suite aux stages de torchis, à la réfection de la sole et de la toiture, le four à pain aussi appelé « chambre à four » est remis en fonction ! Cet élément traditionnel de la vie rurale était initialement utilisé pour cuire le pain, mais aussi toute sorte d’autres aliments, comme des gâteaux et divers autres plats.

Venez vivre la fabrication et la cuisson du pain au levain dans le four à pain (chambre à four).

©NathalieLecocq