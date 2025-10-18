Fabrication Himmeli, art finlandais convivial Soudat
Fabrication Himmeli, art finlandais convivial Soudat samedi 18 octobre 2025.
Fabrication Himmeli, art finlandais convivial
Domaine de Langlardie Soudat Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-18
Sur les deux jours, Andrea Huser, artiste Suisse présentera comment fabriquer des Himmeli (mobiles en paille).
Dimanche 19/10, danse improvisée par Anna Broquet accompagnée par Cecil Deroubaix au piano, entre les Himmelis fabriqués à 18h et 20h.
Andrea Huser, artiste Suisse présentera comment fabriquer des Himmeli (mobiles en paille).
Sur les deux jours, possibilité de venir simplement voir, mais aussi tester, partager un moment, fabriquer son propre Himmeli ou un Hummeli collaboratif. Contribution libre et repas partagés.
Dimanche 19/10, danse improvisée par Anna Broquet accompagnée par Cecil Deroubaix au piano, entre les Himmelis fabriqués.
À 18h, représentation avec lumière naturelle
À 20h, représentation avec lumière de Jorge Bompadre et mobi-light de Agata Maszkievicz.
Entrée au chapeau, buffet entre les deux représentations (prix libre). .
Domaine de Langlardie Soudat 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 82 06 78 reservation@futuralanglardie.com
English : Fabrication Himmeli, art finlandais convivial
On both days, Swiss artist Andrea Huser will demonstrate how to make Himmeli (straw mobiles).
Sunday 19/10, improvised dance by Anna Broquet, accompanied by Cecil Deroubaix on piano, between Himmelis made at 6pm and 8pm.
German : Fabrication Himmeli, art finlandais convivial
An beiden Tagen wird Andrea Huser, eine Schweizer Künstlerin, zeigen, wie man Himmelis (Mobiles aus Stroh) herstellt.
Sonntag, 19.10., Tanzimprovisation von Anna Broquet, begleitet von Cecil Deroubaix am Klavier, zwischen den hergestellten Himmelis um 18.00 und 20.00 Uhr.
Italiano :
Durante le due giornate, l’artista svizzera Andrea Huser mostrerà come si realizzano gli Himmeli.
Domenica 19/10, danza improvvisata di Anna Broquet accompagnata da Cecil Deroubaix al pianoforte, tra gli Himmeli realizzati alle 18.00 e alle 20.00.
Espanol : Fabrication Himmeli, art finlandais convivial
Durante los dos días, la artista suiza Andrea Huser mostrará cómo hacer Himmeli (móviles de paja).
Domingo 19/10, danza improvisada a cargo de Anna Broquet acompañada al piano por Cecil Deroubaix, entre los Himmelis realizados a las 18:00 y 20:00 horas.
L’événement Fabrication Himmeli, art finlandais convivial Soudat a été mis à jour le 2025-09-23 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin