Fabrication nichoir pour oiseaux et gîte à chauve souris Jardin de l’association Funambulle Les Villettes

Fabrication nichoir pour oiseaux et gîte à chauve souris

Jardin de l’association Funambulle 17 chemin de Cublaise Les Villettes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:00:00

fin : 2026-04-09 15:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Avec l’aide de l’association Funambulle venez en famille fabriquer votre gîte à chauves souris et votre nichoir pour oiseaux. Vous repartirez avec vos fabrications .

Réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

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Jardin de l’association Funambulle 17 chemin de Cublaise Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

With the help of the Funambulle association, come and build your own bat house and birdhouse. You’ll go home with your own creations.

Book at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

L’événement Fabrication nichoir pour oiseaux et gîte à chauve souris Les Villettes a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron