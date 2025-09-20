Fabrice BONY en concert de lithophones Chapelle Saint-Roch Ainay-le-Château

Fabrice BONY en concert de lithophones Chapelle Saint-Roch Ainay-le-Château samedi 20 septembre 2025.

Participation libre

Fabrice Bony, avec le Chant des Pierres propose un concert solo de lithophones, une invitation a retrouvé les sons minéraux des origines, ceux des premiers peuples des cavernes, qui étrangement résonnent encore en nous aujourd’hui. Un concert enchanteur hors du temps.

Chapelle Saint-Roch Route de Meaulne, 03360 Ainay-le-Château Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

