Fabrice Éboué Brest Arena Brest

Fabrice Éboué

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Après la tournée triomphale d’Adieu Hier, l’humoriste revient avec un Nouveau Spectacle!

Informations pratiques

Pour ce concert, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 18h30 (Entrée côté Tram).

Le début du concert est prévu à 20h00.

Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du concert.

Réservation fortement recommandée. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fabrice Éboué Brest a été mis à jour le 2025-02-18 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole