Fabrice Éboué Brest Arena Brest

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Début : 2026-01-31 20:30:00
fin : 2026-01-31

2026-01-31

Après la tournée triomphale d’Adieu Hier, l’humoriste revient avec un Nouveau Spectacle!

Informations pratiques
Pour ce concert, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 18h30 (Entrée côté Tram).
Le début du concert est prévu à 20h00.
Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du concert.
Réservation fortement recommandée.   .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30 

