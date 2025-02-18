Fabrice Éboué Brest Arena Brest
Fabrice Éboué Brest Arena Brest samedi 31 janvier 2026.
Fabrice Éboué
Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère
Début : 2026-01-31 20:30:00
Après la tournée triomphale d’Adieu Hier, l’humoriste revient avec un Nouveau Spectacle!
Informations pratiques
Pour ce concert, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 18h30 (Entrée côté Tram).
Le début du concert est prévu à 20h00.
Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du concert.
Réservation fortement recommandée. .
Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30
