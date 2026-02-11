Fabrice Eboué Cité Internationale Lyon 6e Arrondissement

Fabrice Eboué

Cité Internationale 50 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône

Tarif : 36 – 36 – 52 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-26

Après la tournée triomphale d’Adieu Hier, Fabrice Eboué revient en 2026 avec un Nouveau Spectacle !

.

Cité Internationale 50 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement 69006 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After the triumphant tour of Adieu Hier, Fabrice Eboué returns in 2026 with a New Show!

L’événement Fabrice Eboué Lyon 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-27 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme