Fabrice Eboué Cité Internationale Lyon 6e Arrondissement

Cité Internationale 50 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône
Tarif : 36 – 36 – 52 EUR
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-27
2026-02-26
Après la tournée triomphale d’Adieu Hier, Fabrice Eboué revient en 2026 avec un Nouveau Spectacle !
Cité Internationale 50 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement 69006 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English :
After the triumphant tour of Adieu Hier, Fabrice Eboué returns in 2026 with a New Show!
