Fabrice Eboué Nouveau spectacle | Zénith d’Auvergne Le Zénith d’Auvergne Cournon-d’Auvergne
Fabrice Eboué Nouveau spectacle | Zénith d’Auvergne Le Zénith d’Auvergne Cournon-d’Auvergne jeudi 12 mars 2026.
Fabrice Eboué Nouveau spectacle | Zénith d’Auvergne
Le Zénith d’Auvergne BP 80 Cournon-d’Auvergne Puy-de-Dôme
Tarif : 42 – 42 – 52 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 20:30:00
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Nouveau spectacle !!!
.
Le Zénith d’Auvergne BP 80 Cournon-d’Auvergne 63802 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 77 24 24 zenith@grandehalle-auvergne.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
New show!!!
L’événement Fabrice Eboué Nouveau spectacle | Zénith d’Auvergne Cournon-d’Auvergne a été mis à jour le 2025-03-07 par Clermont Auvergne Volcans