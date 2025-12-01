FABRICE ÉBOUÉ Soissons
FABRICE ÉBOUÉ Soissons vendredi 12 décembre 2025.
FABRICE ÉBOUÉ
7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne
Tarif : 20 – 20 – 25
20
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 21:15:00
Date(s) :
2025-12-12
Après la tournée triomphale d’Adieu Hier, Fabrice Eboué vient
en exclusivité au Mail-Scène Culturelle présenter son Nouveau
Spectacle, qu’il tournera dans les Zéniths de France en 2026 !
Déjà 7 ans qu’il a foulé les planches du Mail avec son spectacle
Plus rien à perdre, et depuis il ne cesse de conserver sa place
de grand humoriste de la scène française, à la plume acérée. 20 .
7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr
