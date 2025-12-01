FABRICE ÉBOUÉ Soissons

FABRICE ÉBOUÉ

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 20 – 20 – 25

20

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 21:15:00

Date(s) :

2025-12-12

Après la tournée triomphale d’Adieu Hier, Fabrice Eboué vient

en exclusivité au Mail-Scène Culturelle présenter son Nouveau

Spectacle, qu’il tournera dans les Zéniths de France en 2026 !

Déjà 7 ans qu’il a foulé les planches du Mail avec son spectacle

Plus rien à perdre, et depuis il ne cesse de conserver sa place

de grand humoriste de la scène française, à la plume acérée. 20 .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

