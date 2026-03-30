Fabrice Eboué Solitudes Gare du Midi Biarritz

Fabrice Eboué Solitudes

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Report du spectacle prévu initialement le 4 avril 2026.

Chers spectateurs,

Suite à des modifications de planning, la Production se voit contrainte de reporter la représentation de Fabrice Eboué SolitudeS prévue le 4 avril prochain (20h30) à la Gare du Midi de Biarritz au mercredi 27 mai 2026 (20h30).

Les billets restent valables pour la date de report, (même heure, même salle, même place) toutefois en cas d’indisponibilité un remboursement peut être effectué dès maintenant et ce, jusqu’ au 4 mai 2026, auprès du point de vente dans lequel vous avez acheté vos billets.

Nous vous présentons toutes nos excuses pour ce désagrément, et vous donnons rendez-vous le 27 mai prochain à la Gare du Midi de Biarritz.

Cheyenne Productions

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Après la tournée triomphale d’Adieu Hier, Fabrice Eboué revient en 2026 avec un Nouveau Spectacle ! .

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Fabrice Eboué Solitudes

L’événement Fabrice Eboué Solitudes Biarritz a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Biarritz