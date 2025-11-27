FABRICE EBOUE – SUMMUM Grenoble

A L’ECOLE ZOE Début : 2026-02-08 à 10:00. Tarif : – euros.

Zoé a grandi et elle rentre à l’école ! Elle est toujours aussi coquine… Arrivée la première, elle explore la salle de classe… Un monde magique se réveille… Chacun révèle ses secrets : les livres, le tableau, le journal du maître, le bureau… La sonnerie retentit… L’aventure commence ! À l’école Zoé est un spectacle de magie rythmé, visuel et très interactif qui émerveillera petits et grands !

THEATRE DE L’EMBELLIE – MONTAUBAN 840 Avenue de Bordeaux 82000 Montauban 82