FABRICE EBOUE – ZENITH DE DIJON Dijon
FABRICE EBOUE – ZENITH DE DIJON Dijon samedi 14 mars 2026.
FABRICE EBOUE Début : 2026-03-14 à 20:30. Tarif : – euros.
CHEYENNE PRODUCTIONS ET CHEZ FELIX, présentent FABRICE ÉBOUÉ NOUVEAU SPECTACLEFolies Bergère (Paris) à partir du 8 janvier 2026 En tournée Zénith à partir du 30 janvier 2026Après la tournée triomphale d’Adieu Hier, Fabrice Eboué revient avec un Nouveau Spectacle!
Vous pouvez obtenir votre billet ici
ZENITH DE DIJON RUE DE COLCHIDE 21000 Dijon 21