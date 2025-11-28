FABRICE EBOUE – ZENITH DE LILLE Lille

LE MARI DE MA FEMME Début : 2026-01-07 à 20:30. Tarif : – euros.

Le soir de sa dixième année de mariage, Victor apprend soudainement l’existence de l’ex-mari de sa femme, et surtout son arrivée imminente !Lors de cette soirée, France, sa femme, lui révèle également qu’Antonio, son ex-mari et accessoirement ancien taulard, ignore l’existence de son remariage.Pour Victor, ce n’est que le début des ennuis, car le tueur d’origine sicilienne et sa femme n’ont jamais réellement divorcé ! Dans le but de protéger son couple et la vie de son mari, France a justifié pendant dix ans la présence de Victor chez elle en le faisant passer pour un colocataire gay, le rendant par ce stratagème inoffensif aux yeux jaloux d’Antonio.Mais rien ne peut se passer si facilement et les situations les plus rocambolesques vont s’enchaîner, faisant vivre à France et à Victor un dixième anniversaire de mariage pour le moins mémorable.Gros succès de la comédie sur les routes de France depuis plusieurs années, ce moment de rire incontournable servi par un trio explosif.Auteur : David FenouilArtistes : Laure Duedal, Pascal Valette, David FenouilMetteur en scène : David Fenouil

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE 8, AVENUE DE LA VIOLETTE 13100 Aix En Provence 13