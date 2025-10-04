FABRICE GUY L’OPÉRA ROCK Bitume et des Plumes Besançon

FABRICE GUY L’OPÉRA ROCK Bitume et des Plumes Besançon samedi 4 octobre 2025.

FABRICE GUY L’OPÉRA ROCK 4 et 5 octobre Bitume et des Plumes Doubs

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:30 – 2025-10-04T17:30

Fin : 2025-10-05T16:30 – 2025-10-05T17:30

Ded et Steven sont deux personnages aux allures disparates. L’un bidouille de la musique sur cassettes, l’autre fabrique des effets spéciaux à base de planches et de vis à bois.

Ils espèrent tutoyer les étoiles en jouant “Fabrice Guy l’Opéra Rock” qu’ils préparent depuis des mois avec leurs modestes moyens.

Un spectacle Punk DIY (do it yourself), où les deux personnages retracent l’épopée de leur héros, Fabrice Guy, de façon simple, brute et spectaculaire.

Bitume et des Plumes Esplanade des droits de l’homme 25000 Besançon Besançon 25000 Chamars Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « achickenstreet@gmail.com »}]

CHICKEN STREET & COULEURS DE CHAP’