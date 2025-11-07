FABRICE GUY L’OPÉRA ROCK Le Réservoir Saint-Marcel

FABRICE GUY L’OPÉRA ROCK Le Réservoir Saint-Marcel vendredi 7 novembre 2025.

FABRICE GUY L’OPÉRA ROCK Vendredi 7 novembre, 20h00 Le Réservoir Saône-et-Loire

réservation / billetterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T20:00:00 – 2025-11-07T21:00:00

Fin : 2025-11-07T20:00:00 – 2025-11-07T21:00:00

Ded et Steven sont deux personnages aux allures disparates. L’un bidouille de la musique sur cassettes, l’autre fabrique des effets spéciaux à base de planches et de vis à bois.

Ils espèrent tutoyer les étoiles en jouant “Fabrice Guy l’Opéra Rock” qu’ils préparent depuis des mois avec leurs modestes moyens.

Un spectacle Punk DIY (do it yourself), où les deux personnages retracent l’épopée de leur héros, Fabrice Guy, de façon simple, brute et spectaculaire.

Le Réservoir Saint-Marcel 71 Saint-Marcel 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « achickenstreet@gmail.com »}] http://www.ciechickenstreet.com/

CHICKEN STREET & COULEURS DE CHAP’