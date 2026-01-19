Fabrice Guy l’Opéra Rock Salle de l’Omnibus Les Rousses
Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses Jura
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-03-06 18:30:00
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Au coin d’une rue, deux potes un peu punk, Ded & Steven. Ils espèrent tutoyer les étoiles en jouant l’Opéra Rock qu’ils préparent depuis des mois avec leurs modestes moyens Fabrice Guy l’Opéra Rock . Un Opéra Rock bricolé à la gloire de Fabrice Guy. Cet homme que l’on peut croiser tous les jours et qui a tutoyé les étoiles en devenant champion olympique du combiné nordique à Albertville en 1992.
Spectacle des compagnies Chicken street x Couleurs de Chap’
Théâtre humoristique.
Spectacle payant 10€ adulte et 5€ enfant.
Accessible dès 5 ans.
Sur réservation. .
Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 54 58 52
