Fabrice Guy l’Opéra Rock Salle de l’Omnibus Les Rousses

Au coin d’une rue, deux potes un peu punk, Ded & Steven. Ils espèrent tutoyer les étoiles en jouant l’Opéra Rock qu’ils préparent depuis des mois avec leurs modestes moyens Fabrice Guy l’Opéra Rock . Un Opéra Rock bricolé à la gloire de Fabrice Guy. Cet homme que l’on peut croiser tous les jours et qui a tutoyé les étoiles en devenant champion olympique du combiné nordique à Albertville en 1992.

Spectacle des compagnies Chicken street x Couleurs de Chap’

Théâtre humoristique.

Spectacle payant 10€ adulte et 5€ enfant.

Accessible dès 5 ans.

Sur réservation. .

