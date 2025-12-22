Fabrice Guy L’opéra rock, Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier

Fabrice Guy L’opéra rock

Ouverture de saison tout public.

Musique bricolée et théâtre d’objets par la Cie Chicken Street Couleurs de Chap’cie.

Au coin d’une rue, deux potes un peu punk, Ded et Steven. Ils espèrent tutoyer les étoiles en jouant L’Opéra Rock qu’ils préparent depuis des mois avec leurs modestes moyens.

Un Opéra Rock bricolé à la gloire de Fabrice Guy. Cet homme que l’on peut croiser tous les jours et qui a tutoyé les étoiles en devenant champion olympique du combiné nordique à Alberville en 1992. .

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

English : Fabrice Guy L’opéra rock

